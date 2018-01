Grootverbruikers kunnen korting krijgen op groenestroombijdrage

De oude energieheffing voor gezinnen, van 100 euro, werd op 1 januari vervangen door een nieuwe van 5 euro en een groenestroombijdrage van 4 euro voor een gemiddeld gezin. Bedrijven betalen meer groenestroombijdrage, als percentage op hun verbruik volgens het principe dat 21,5 procent van de verbruikte elektriciteit groen moet zijn.

Een aantal erg energie-intensieve bedrijven betaalt hoge bedragen en dat brengt hun concurrentiepositie in het gedrang, vindt de regering. Het gaat dan bijvoorbeeld om de auto-industrie en de petrochemie. Bedrijven die 3 procent van hun productiewaarde aan energie betalen kunnen er daarom voor kiezen om een heffing van 4 procent op hun bruto toegevoegde waarde aan het BBP te storten in het Energiefonds. Die toegevoegde waarde is de omzet plus onder meer opgebouwde voorraden en andere inkomsten.

Bedrijven die meer dan 20 procent van hun productiewaarde aan energie geven hoeven slechts 0,5 procent te storten. Bedrijven beslissen zelf of de nieuwe regeling voor hen voordeliger uitkomt. De Vlaamse regering maakt zich sterk dat het systeem binnen de krijtlijnen van de Europese staatssteunregels valt.

Oppositiepartij SP.A toont weinig begrip. 'Ik kan enkel concluderen dat de stroomfactuur van de gezinnen sinds het begin van deze legislatuur is gestegen met 300 euro en dat de energie-intensieve bedrijven minder zullen moeten betalen', zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders. 'Ik vind dat niet logisch.'