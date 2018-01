Greenyard neemt Dole Food Company toch niet over

'We hebben alle inspanningen geleverd om een transactie te bereiken met belangrijke financiële en strategische meerwaarde, voor alle betrokken partijen. Desondanks kon geen overeenkomst worden bereikt. We hebben er alle vertrouwen in dat Greenyard koploper blijft in de sector van groenten en fruit', zegt topman Hein Deprez van Greenyard in het persbericht.

De overname is dus afgeketst. De plannen raakten vorige maand bekend via persbureau Reuters. Daags nadien bevestigde het bedrijf vergevorderde onderhandelingen. Het bedrijf van Hein Deprez zei toen dat er geen garantie is dat de onderhandelingen zullen uitmonden in een transactie. Aan de deal zou een prijskaartje gehangen hebben van 2,5 miljard dollar.

Het was Dole dat Greenyard benaderd had, voegt verantwoordelijke Investor Relations Kris Kippers van Greenyard toe. "Dole had zichzelf al een tijdje geleden te koop gezet. Eerst via een beursgang, maar daarna veranderden ze het geweer van schouder en wilden ze een 'direct sale'.'Hun adviseurs benaderden dan andere grote spelers', klinkt het. 'Het is niet onlogisch dat ze bij ons terechtkwamen', legt hij uit.

Dat de overnamegesprekken gestopt zijn, lijkt ook met de prijs te maken te hebben. 'Ergens moet je de lijn trekken, waar het rationele stopt', zegt Kippers. 'De prijs is natuurlijk altijd een belangrijke factor, maar het is genuanceerder dan dat.' Greenyard is gegroeid via overnames, het volledige plaatje moet altijd passen, klinkt het.

Deprez zegt in het persbericht nog dat de overname een belangrijke mijlpaal zou hebben betekend voor beide bedrijven. Hij is ervan overtuigd 'dat Greenyard op zich over de juiste strategie en prioriteiten beschikt om een winstgevende groei te blijven realiseren en onze positie als wereldwijde leider in groenten & fruit verder te versterken'. Het bedrijf wil als marktleider waarde blijven creëren voor de aandeelhouders.

Dole is een van de grootste spelers op de markt van bananen en ananassen. Het beursgenoteerde Greenyard - in 2015 ontstaan uit een fusie van Greenyard Foods, Univeg en Peatinvest - doet zowel in verse groenten en fruit, diepvries, conserven, bereidingen, bloemen en planten en substraten.

Greenyard is met meer dan 9.000 werknemers actief in 25 landen wereldwijd en draait een jaaromzet van ongeveer 4,25 miljard euro. De familie Deprez controleert 49,3 procent van de aandelen, zo blijkt uit de website. Het bedrijf heeft een beurswaarde van 871 miljoen euro.

Dole Food - waarvan de wortels teruggaan tot 1851 in Hawaï - is in handen van de 94-jarige David Murdock. De multinational uit Californië is actief in de productie en distributie van fruit en groenten en is een belangrijke producent van voorverpakte salades. Dole Food is goed voor een omzet van 4,51 miljard dollar.