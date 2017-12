Gratis ongevallenverzekering voor Deliveroo-koeriers vanaf 2018

De verzekering dekt tijdelijk inkomensverlies en medische kosten. Ook geeft de verzekering recht op een schadeloosstelling bij ongevallen.

Concreet biedt het systeem tot 75 procent van het gemiddelde wekelijkse inkomen in geval van tijdelijke ongeschiktheid door een werkongeval en dat voor een periode tot 26 weken. Ook biedt de verzekering een schadeloosstelling tijdens de duur van het herstel na een ongeval, voor een periode tot twee weken, 1.500 euro aan jaarlijkse dekking in het geval dat de koerier in het ziekenhuis moet blijven en tot 750 euro als de hospitalisatie de aanwezigheid vereist van een familielid. Daarnaast is ook in een tandverzekering voorzien tot 2.000 euro.

Eind oktober 2017 besliste Deliveroo om de samenwerking stop te zetten met de coöperatie SMart. Via die coöperatie waren de koeriers in loondienst.

Vanaf 31 januari 2018 zijn alle koeriers gedwongen om het statuut van zelfstandige aan te nemen, waardoor ze een loon per levering zullen krijgen, in plaats van een uurloon. De maaltijdenkoerierdienst is actief in acht steden in België: Brussel, Luik, Waterloo, Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen en Brugge.