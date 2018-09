Google wordt 20 jaar: de geschiedenis van het bedrijf in 15 mijlpalen

Vandaag haalt Google 110 miljard dollar omzet en is het op de beurs 840 miljard dollar waard. Hoe is het zo ver kunnen komen? Vijftien mijlpalen in de geschiedenis van het bedrijf maken een en ander duidelijk.

1. Januari 1996: Larry Page en Sergey Brin ontwikkelen aan de universiteit van Stanford Backrub de eerste versie van hun zoekmachine.

2. September 1997: registratie van Google.com. De naam is een verwijzing naar Googol, een getal met 100 nullen.

3. September 1998: Google Inc wordt officieel opgericht. Het startkapitaal van een miljoen dollar komt onder meer van Jeff Bezos van Amazon.

4. Augustus 2004: Google trekt naar de beurs.

5. Oktober 2004: Google neemt Where 2 Technologies en Keyhole over, die later respectievelijk Google Maps en Google Earth worden.

6. Juli 2005: Google telt meer dan 50 miljoen dollar neer voor Android Inc, een besturingssysteem voor mobiele toestellen.

7. Oktober 2006: Google koopt de videosite YouTube voor 1,65 miljard dollar.

8. December 2008: de browser Google Chrome wordt gelanceerd. Het is nu de populairste browser ter wereld.

9. Maart 2012: Google introduceert Google Play, eerst een downloadwinkel voor Android-apps, later komen daar ook nog muziek, films en e-boeken bij.

10. Mei 2012: Google krijgt een eerste licentie om zelfrijdende wagens te testen op de openbare weg.

11. Januari 2014: Google koopt de AI-specialist Deepmind Technologies voor 400 miljard dollar en het domoticabedrijf Nest, bekend van de intelligentie thermostaat, voor 3,2 miljard.

12. Augustus 2015: Google vervelt tot de holding Alphabet omdat het bedrijf ondertussen ook investeert in andere activiteiten, zoals onsterfelijkheid en zelfrijdende auto's. Google blijft de naam voor de grootste tak met internetactiviteiten, die Sundar Pichai als CEO krijgt.

13. Januari 2016: Google bereikt een akkoord met de Britse fiscus en betaalt 185 miljoen dollar achterstallige belastingen voor de periode 2005-2015. Het bedrijf kondigt aan dat het zijn inkomsten anders zal boeken en dus ook meer belastingen zal betalen. Google en andere techbedrijven kwamen steeds meer onder vuur te liggen voor hun agressieve belastingontwijking.

14. Augustus 2017: Google ontslaat zijn programmeur James Damore wegens een controversiële memo over de positieve discriminatie van vrouwen in het bedrijf. CEO Pichai verdedigt het beleid om meer vrouwen en minderheden aan te trekken.

15. Juli 2018: Google krijgt een Europese boete van 4,3 miljard dollar wegens misbruik van zijn machtspositie met Android op de mobiele markt. Google gaat in beroep.