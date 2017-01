Goldman Sachs wil tot duizend banen verplaatsen van Londen naar Frankfurt

Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt. wil de bank onder meer tot 1.000 jobs verplaatsen naar Frankfurt.

De krant schrijft op basis van financiële bronnen dat het aantal werknemers in Groot-Brittannië gehalveerd zou worden tot zowat 3.000. De jobs zouden verhuizen naar andere Europese landen en de hoofdzetel in New York. Frankfurt zou er tot duizend jobs bij krijgen, maar ook voor Polen, Frankrijk en Spanje zouden er bankjobs in het verschiet liggen.

Ook HSBC verhuist banen

Woensdag bevestigde de Britse bank HSBC dat een duizendtal jobs naar Parijs zal gaan wanneer het Verenigd Koninkrijk uit de Europese eenheidsmarkt stapt. De Britse premier Theresa May kondigde dinsdag dergelijke 'harde brexit' aan.

Internationale banken met hun Europese zetel in Londen dreigen met de Brexit hun 'Europees paspoort' te verliezen waarmee ze in alle lidstaten bankactivititeiten mogen ontplooien.