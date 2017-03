Gewonde door bombrief bij IMF in Parijs

Het Franse persbureau AFP meldt dat de directieassistente die de brief heeft opengemaakt letsels aan de handen en het aangezicht heeft opgelopen.

Volgens het hoofd van de Parijse politie Michel Cadot werden er eerder enkel telefonische bedreigingen geregistreerd, maar is het niet duidelijk of die bedreigingen rechtstreeks gelinkt zijn aan de bombrief in het kantoor van het IMF.

De structuur van het gebouw - waar het IMF en de Wereldbank zetelen - in het zestiende arrondissement van de Franse hoofdstad zou niet beschadigd zijn.

Uit voorzorg werden ongeveer 150 mensen geëvacueerd.

De Franse president François Hollande heeft de explosie van de bombrief omschreven als een 'aanslag'. "Er bestaat geen ander woord voor", aldus het Franse staatshoofd in een reactie aan de nieuwszender BFMTV.

Woensdag werd al een pakket met een explosief mengsel en een op scherp staande ontsteker ontdekt bij de postdienst van het Duitse ministerie van Financiën in Berlijn. Een linkse militante groep in Athene heeft intussen laten weten dat het pakket van hen kwam. Functionarissen in Athene willen enkel bevestigen dat de zending daadwerkelijk uit Griekenland kwam.