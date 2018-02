Geen superdividend, wel hogere winstverwachting bij Telenet

Telenet boekte in het vierde kwartaal 644 miljoen euro bedrijfsopbrengsten, een vergelijkbare stijging met 1 procent. De vergelijkbare kosten daalden met 7 procent tot 536 miljoen euro, ondanks de spectaculair hogere verkoop- en marketingkosten (+17%). Telenet gaf minder geld uit doordat meer mobiele abonnees nu op zijn eigen netwerk zitten (en niet op dat van Orange), door minder waardeverminderingen en indirecte kosten en door lagere personeelskosten.

Eind december was al 90 procent van de mobiele abonnees overgedragen van Orange. Die operatie had een gunstig effect op de courante bedrijfskasstroom (ebitda), die op vergelijkbare basis met 9 procent groeide tot 298,7 miljoen euro. Telenet haalde een vergelijkbare gecorrigeerde ebitda-marge van 46,4 procent op zijn omzet, een verbetering met 3,4 procentpunt tegenover dezelfde periode in 2016.

De vergelijkbare cijfers houden er onder meer rekening mee dat Base pas sinds 11 februari 2016 officieel deel uitmaakt van Telenet en de kabelmaatschappij SFR Belux pas sinds 19 juni 2017.

Concurrentie blijft bijten

De concurrentie blijft hevig in de Belgische telecom. Telenet verloor in zijn vierde kwartaal opnieuw 15.600 tv-abonnees, waarvan 11.000 analoge en 4600 digitale. Het verloop in basistelevisie ligt nu met 9,4 procent 1,5 procentpunt hoger dan een jaar geleden. Internet geeft hetzelfde beeld. De bedrijven maken het verlies aan internet- en telefonieklanten in het consumentensegment ruim goed, wat een oranje licht moet zijn voor Proximus.

De trend naar bundeling duurt voort. De gemiddelde Telenet-klant geeft nu 55,1 euro uit aan vaste diensten, weer een fractie meer dan eind september. De familiebundel WIGO won 38.500 adepten in het vierde kwartaal, tot bijna 304.000.

Het aantal Play Sports klanten-steeg in het vierde kwartaal met 1900 tot 233.900. Dat was ongeveer evenveel als eind 2016. Er waren 399.800 Play en Play More klanten - Telenet splitst die niet uit - 700 meer in één kwartaal en een groei met 12 procent in een jaar.

Telenet heeft sinds januari ook Play Sports GO, zodat niet-abonnees nu via internet toegang hebben tot het betalende sportaanbod van Telenet. Het is uitkijken naar het succes van die dienst, die de sportklanten van Proximus viseert.

In mobiel gaat de kaalslag in prepaidgebruikers verder. Telenet mocht er 108.100 (-17%) uitschrijven in het vierde kwartaal, terwijl er maar 28.800 post-paidabonnees bij kwamen. 82 procent van de mobiele abonnees van Telenet zijn nu al post-paid.

De vergelijkbare omzet van Telenet Business steeg over het jaar met 7 procent tot 134 miljoen, vooral door meer opbrengsten uit beveiliging en uit connectiviteit voor kmo's.

Beter 2018

Over heel 2017 rapporteerde Telenet een vergelijkbare groei van 1 procent tot 2,53 miljard euro. De nettowinst was 114 miljoen. De aangepaste vrije kasstroom - geld dat Telenet zou kunnen uitkeren - kwam uit op 382 miljoen euro, beter dan de verwachtingen van 350 à 375 miljoen.

Voor 2018 verwacht Telenet een gecorrigeerde ebitda-groei van 7 tot 8 procent. De voorspelde groei over 2015-2018 wordt opgetrokken van 5 à 7 tot 6 à 7 procent. De investeringen blijven hoog op 26 procent van de omzet en de vrije kasstroom stijgt tot 400 à 420 miljoen in 2018, voorspelt Telenet.

Telenet gaat vanaf 13 februari voor 75 miljoen euro aandelen inkopen en in de loop van het jaar bekijken of er andere vergoedingen kunnen komen voor de aandeelhouders. De hefboomratio - de hoeveelheid geld die Telenet kan lenen in verhouding tot zijn ebitda - wordt vastgelegd op 3,5 tot 4,5 keer. Eind december stond die op 3,9 keer.