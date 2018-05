Geen akkoord bij Brussels Airlines, nieuwe stakingen mogelijk in juni

Ook maandag had een dag onderhandelen al geen resultaat opgeleverd. Er werden woensdag nog voorstellen uitgewisseld, maar op geen enkel moment werd er structurele vooruitgang geboekt, klonk het na afloop van de onderhandelingen in het bijzijn van een sociaal bemiddelaar.

'Het was niet een proces van dichterbij komen, maar zelfs eerder van uit elkaar groeien', aldus de bonden. 'Het laatste voorstel van de directie was zelfs slechter dan het voorstel dat vorige week massaal werd weggestemd door de piloten', duidde Anita Van Hoof (BBTK).

'Het was een lange marathon, maar we zijn niet over de streep geraakt', verwoordde Filip Lemberechts (ACLVB) het. 'Het water is heel diep.'

Toch blazen de bonden de bruggen niet op. Ze zeggen bereid te zijn om opnieuw rond de tafel te gaan zitten. 'Onze stakingsaanzegging blijft lopen, maar staking is geen doel op zich', aldus Paul Buekenhout (LBC-NVK). 'De enige manier om eruit te komen, is overleg. De directie moet zich bezinnen en de piloten minstens een perspectief geven.'

'De bal ligt in het kamp van de directie', voegde Van Hoof nog toe. Als die de komende weken geen stappen zet, volgen er mogelijk opnieuw twee stakingsdagen in juni.

De piloten legden al maandag en woensdag het werk neer uit onvrede met hun loon, de werkdruk en de pensioenregeling.

'Iedereen gelooft nog in akkoord'

Na afloop van de vergadering heeft Etienne Davignon, de voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Airlines, gezegd dat zowel de directie van Brussels Airlines als de vakbonden de wil hebben om tot een akkoord te komen voor de piloten voor dit en volgend jaar.

'Iedereen is nu ontgoocheld, omdat we niet zo ver zijn geraakt als gehoopt', gaf Davignon toe. Maar in tegenstelling tot de bonden, zag de voorzitter wel vooruitgang. 'Er is geen breuk, we zijn alleen niet tot een akkoord geraakt. Maar de bonden zien en weten dat wij de wil en de capaciteit hebben om de open vragen op te lossen.'

Davignon belooft dat er nog deze week een ploeg wordt samengesteld om de problematiek van de 'flight time/duty time' (zeg maar de werkdruk) van de piloten aan te pakken, 'zonder taboes.' Die zou binnen de maand tot conclusies moeten komen.

Als dat lukt, kan een nieuwe pilotenstaking vermoedelijk vermeden worden. De werkdruk is de voornaamste bekommernis van de piloten.

Davignon wilde niet terugkomen op de voorbije stakingsdagen. 'Een staking is goed voor niemand. Maar bon, dat is nu voorbij, nu gaat het over de toekomst', zei hij.