Gedeeltelijke uitstap uit BNP Paribas levert staat 2,03 miljard euro op

België heeft uiteindelijk 31,2 miljoen aandelen BNP Paribas verkocht aan 65,10 euro per aandeel. De verkoop van een kwart van de participatie van de overheid in de Franse grootbank heeft 2,03 miljard euro opgeleverd.

De verkochte aandelen waren goed voor 2,5 procent van het aandelenkapitaal. Daardoor zakt het belang van ons land in het kapitaal van BNP Paribas van 10,3 procent naar 7,8 procent. De verkochte koers is 1,58 procent onder de slotkoers van woensdag.

Redding Fortis

De opgebouwde participatie in BNP Paribas is een gevolg van de redding van Fortis tijdens de bankencrisis van 2008. De Belgische overheid heeft Fortis toen gekocht voor 9,4 miljard euro en vervolgens 75 procent daarvan verkocht aan BNP Paribas voor 121 miljoen aandelen. De kostprijs per aandeel bedroeg omgerekend 58 euro.

Het finale resultaat van de transactie zal pas in de loop van nacht bekend zijn, aldus het kabinet-Van Overtveldt.

"Deze transactie geeft ons het beste van twee werelden", luidt de reactie van de minister. "Enerzijds slagen we erin om een belangrijke meerwaarde op deze verkoop te realiseren. Op die manier leveren we een belangrijke bijdrage aan de schuldafbouw en beperken we ons risico ten opzichte van de financiële sector. Anderzijds wil ik benadrukken dat slechts een deel van de participatie werd ten gelde gemaakt omdat we belang blijven hechten aan ons lange termijn strategisch aandeelhouderschap in BNP Paribas, niet het minst omwille van het economisch belang van deze bank in ons land".

Volgens de minister zal, door de specifieke opzet van de transactie, het dividend dat de overheid in 2017 ontvangt volledig behouden kunnen blijven.Van Overtveldt wijst erop dat de transactie kadert in de uitvoering van het regeerakkoord 'dat streeft naar een optimale valorisatie van de participaties in de financiële sector zonder echter de bredere financieel-economische en maatschappelijke context uit het oog te verliezen'.