Galapagos, Belcotec en RailTraxx zijn de Ambassadeurs van de Antwerpse Gazellen

Voor het zeventiende jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk 'Trends Gazellen'. We doen daarbij de ronde van de Vlaamse provincies. Deze week is het de beurt aan Antwerpen.

Via de links onderaan in het grijze kader kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie onderscheiden categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven. Over twee weken publiceren we ook de rangschikking voor heel Vlaanderen.

De links onderaan geven u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking.

De snelste groeier komt op nummer 1. De groei meten we aan de hand van drie posten uit de boekhouding: omzet, cashflow en aantal medewerkers, en dat over een periode van vijf jaar.

Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2012-2016. Het resultaat van de berekeningen herleiden we tot 1 score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking.

De nummer 1 in de rangschikking krijgt de eretitel 'Ambassadeur van de Trends Gazellen', maar niet altijd.

Een Ambassadeur moet aan bijkomende voorwaarden voldoen, zoals operationele onafhankelijkheid. Het bedrijf moet zijn groei gerealiseerd hebben op eigen kracht, niet met de hulp van een moederbedrijf bijvoorbeeld. Daarom ook kan een dochter van een buitenlandse multinational geen Ambassadeur worden.

Zo komt het dat we soms flink moeten afdalen in de rangschikking om een Gazellen te vinden die aan alle voorwaarden voldoet om Ambassadeur te worden.

De Ambassadeurs van Antwerpen: Galapagos, Belcotec en RailTraxx

De Ambassadeur bij de grote bedrijven is Galapagos. Met zijn hoofdkwartier in Mechelen heeft het Nederlands-Belgische biotechbedrijf ook vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.

In 2017 bedroeg de omzet 155,9 miljoen euro. Het bedrijf telt intussen meer dan 600 werknemers. Het wordt steeds moeilijker om de juiste profielen aan te trekken. Daarom opent Galapagos nieuwe kantoren in Boston, het wereldwijde mekka van de biotech, en in het Zwitserse Bazel.

Galapagos heeft een indrukwekkende pijplijn met meer dan dertig onderzoeksprogramma's. Het absolute kroonjuweel is filgotinib, een kandidaat-geneesmiddel tegen reuma.

De overname van sectorgenoot Ablynx door farmareus Sanofi deed speculatie ontstaan omtrent een mogelijke overname van Galapagos. Onno van de Stolpe, de stichter en CEO van Galapagos, wil echter zijn geesteskind laten uitgroeien tot een zelfstandig farmaconcern. Daarom is hij op zoek naar een partner die een belang van minstens 10 procent wil nemen in het kapitaal van Galapagos. Dat moet een vijandig overnamebod helpen afweren.

Zo'n bod kan bijvoorbeeld komen van het Amerikaanse Gilead, het biofarmabedrijf waarmee Galapagos vandaag samenwerkt voor de ontwikkeling van het middel tegen reuma.

De Ambassadeur bij de middelgrote bedrijven is Belcotec, installateur van verwarming, ventilatie, koeling en sanitair. Opgericht in 2012, telde het bedrijf vijf jaar later een omzet van 16 miljoen euro en 60 medewerkers. Belcotec focust op projecten met een waarde tussen 300.000 en 4 miljoen euro. Het gaat om grote residentiële werven, kantoorgebouwen, zorgcentra en dergelijke.

De actieradius is een straal van 100 kilometer rondom het hoofdkwartier in Geel, inclusief de grootsteden Antwerpen en Brussel. Belcotec volgt ook geregeld zijn klanten naar het buitenland, vooral naar Nederland.

"Onze zoektocht naar medewerkers heeft twee gezichten," zegt CEO Jan Vangeel. "Voor bedienden valt het vrij goed mee. We trekken heel wat jong talent van de nabijgelegen onderwijsinstellingen aan. Andere troef is onze nieuwbouw die ons heel wat uitstraling bezorgt. Geschoolde arbeiders zijn daarentegen moeilijk te vinden. Het tekort betekent een rem op onze groei."

Bij de kleine bedrijven krijgt RailTraxx de eretitel van Ambassadeur. Het bedrijf, opgericht in 2009, is de allereerste private spoorwegmaatschappij in ons land. Rail Traxx heeft toegang tot het spoorwegnet in België, Nederland en Duitsland, beschikt over achttien locomotieven (zowel diesel als elektrisch).

Het gros daarvan is leasing, maar RailTraxx bezit sinds vorig jaar ook vier eigen machines. Een investering van 5 miljoen euro waarvoor PMV een achtergestelde lening ter beschikking stelde.

Machinisten vinden is niet gemakkelijk. "De vereisten zijn dan ook niet min," zegt CEO Peter Vanovermeire. "Kandidaten moeten een technische achtergrond hebben en bereid zijn een opleiding van een jaar te volgen. Ten slotte doet een machinist vaak nacht- en weekendwerk en dat schrikt veel kandidaten af." De meeste machinisten van RailTraxx zijn in eigen huis opgeleid.