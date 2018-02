'Fraude bij overname Omega Pharma lijkt me onwaarschijnlijk'

Volgens Perrigo hebben Coucke en Waterland de cijfers van Omega Pharma frauduleus opgesmukt, en heeft het bedrijf daardoor schade geleden.

De voormalige eigenaars van Omega Pharma moeten zich nu komen verdedigen voor het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, waar de claim van Perrigo is neergelegd.

Doorgewinterd zakenadvocaat Jean-Pierre Blumberg begeleidt al jarenlang fusies en overnames in heel de wereld. Af en toe treedt hij ook op als arbiter in dat soort geschillen. Hij beschouwt dit als een zeer uitzonderlijke zaak.

"Dat er misschien wat kleinere zaken niet zouden kloppen, dat kan altijd. Het gaat hier immers om grote bedrijven. Maar als ik lees in de pers dat er een heel grote schade is ontstaan, dan moet je dit kunnen baseren op een element van bedrog. Dan moet er al iets heel erg misgelopen zijn, terwijl de boeken maandenlang werden onderzocht door zakenbankiers, zakenadvocaten en accountants . In een goed professioneel gerund proces kan je je moeilijk voorstellen dat dit soort dingen zouden kunnen gebeuren. Juridisch valt dat ook ontzettend moeilijk te bewijzen. Dit zijn heel uitzonderlijke omstandigheden."