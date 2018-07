Franse reder CMA CGM trekt zich terug uit Iran

"Door de administratie van Trump hebben we beslist een einde te maken aan de bediening op Iran", verklaarde CEO Rodolphe Saadé, bij de economische vergaderingen van Aix-en-Provence. "Onze Chinese concurrenten twijfelen een beetje, dus misschien hebben ze andere relaties met de regering van Trump."

De reder tekende in 2016 een protocolakkoord met Islamic Republic of Iran Shipping Lines voor de uitwisseling of de huur van plaats voor vaartuigen, de exploitatie van gezamenlijke zeelijnen en samenwerking voor het gebruik van haventerminals.

Trump trok de Verenigde Staten eind mei terug uit het nucleaire akkoord met Iran. De sancties tegen Iran worden opnieuw ingesteld, ook tegen bedrijven die banden hebben met het land. Washington verduidelijkte nog dat de sancties onmiddellijk van kracht zijn voor nieuwe contracten. Buitenlandse bedrijven kregen tot 180 dagen de tijd om hun activiteiten met Iran te stoppen