Frans ruimtevaartbedrijf investeert in fabriek in Hasselt

Volgens Emmanuel Terrasse, de CEO van Thales Alenia Space Belgium, investeert de ruimtevaartgroep 20 miljoen euro in een sterk geautomatiseerde assemblagefabriek op de Corda Campus in Hasselt. Het moet een 'industrie 4.0-productie-eenheid' worden met een nauwe samenwerking tussen robots en werknemers. Terrasse zei dat tijdens een internationale persconferentie in Charleroi, waar Thales Alenia Space (TAS) al ongeveer 700 mensen tewerkstelt.

De fabriek in Hasselt moet in de eerste helft van 2018 operationeel zijn en de eerste fotovoltaïsche modules aan klanten leveren in 2019. De potentiële klanten zijn niet alleen TAS zelf. De filialen van de groep hebben de vrijheid ook aan concurrenten te verkopen, legde Terrasse uit.

Het is de tweede investering van TAS in Vlaanderen. Drie jaar geleden zette de groep vlak bij imec in Heverlee een filiaal op voor de ontwikkeling van halfgeleiders. De voormalige CEO van Septentrio, Peter Grognard, heeft er de leiding. De Leuvense vestiging telt dertig werknemers. Ze ontwikkelde onder meer een ruimtebestendige programmeerbare microcontroller, die nu de standaard microcontroller is in de producten van de vestiging in Charleroi.

De Belgische vestiging in Charleroi is gespecialiseerd in de elektronica die de stroomtoevoer in satellieten beheert. Volgens Terrasse bouwt Charleroi ook de helft van de elektronica van de Ariane 5-raketten, waaronder de elektronica die de baan van de raket opvolgt en de raketmotoren aanstuurt. Terrasse verwacht dat ook de Ariane 6 voor ongeveer de helft van zijn elektronica een beroep zal doen op TAS Belgium. De Belgische fabriek produceert al sinds 1963 voor de ruimtevaart.

TAS is een joint venture tussen het Franse Thales en het Italiaanse defensiebedrijf Leonardo. De Fransen controleren er twee derde van de aandelen.