Frans investeringsfonds verhoogt bod op Ontex tot 27,5 euro per aandeel

Het investeringsfonds verhoogt de prijs van het niet-bindende bod in contanten naar 27,5 euro per aandeel, meldt PAI maandag in een persbericht.

Vrijdag 6 juli raakte bekend dat PAI Partners een overnamebod had gedaan op Ontex. De luierproducent bevestigde dat het een bod had ontvangen, maar dat werd verworpen. Het bod onderwaardeerde 'significant' de luierproducent, luidde het.

Daarop verhoogde PAI zijn bod. Het nieuwe bod is enkel gebaseerd op publiek beschikbare informatie over Ontex, meldt het investeringsfonds maandag. Er zijn verschillende voorwaarden aan verbonden. Zo wil PAI dat de raad van bestuur van Ontex het investeringsfonds toegang biedt tot een 'data room' en het fonds een financieel-economisch onderzoek kan voeren. De raad van bestuur van de luierproducent stemde daar intussen mee in, aldus PAI in het persbericht.

Het persagentschap Bloomberg schreef afgelopen vrijdag ook dat de grootste aandeelhouder, de beursgenoteerde holding GBL van Albert Frère, voorstander zou zijn van zo'n deal. De handel in de aandelen van Ontex werd vrijdag opgeschort. Volgens het financieel nieuwsagentschap Bloomberg stond de koers op 19,41 euro per aandeel, wat Ontex een marktwaarde van ongeveer 1,6 miljard euro gaf.

Bij de bespreking van het bod was CEO Charles Bouaziz overigens niet aanwezig, omdat hij ook zetelt in de raad van toezicht van PAI Partners. Bouaziz startte in 2010 bij het investeringsfonds, waar hij later verantwoordelijk werd voor de portefeuille van bedrijven in de voedings- en consumentengoederensector. In 2013 ging hij als CEO aan de slag bij Ontex. Bouaziz heeft zich teruggetrokken uit zijn positie bij PAI zolang dat nodig is.