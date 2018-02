Frans GFI Informatique biedt 37 euro per aandeel Realdolmen

Het bod van GFI waardeert Realdolmen op 196 miljoen euro. Voorwaarde is dat GFI meer dan 75% van de aandelen en stemrechten in handen krijgt. Daarna volgt een uitkoopbod. Realdolmen zal nog een prospectus publiceren.

De raad van bestuur steunt het bod unaniem. De groep rond de familie Colruyt en QuaeroQ cvba (Matexi) heeft haar 21,94 procent participatie al toegezegd aan GFI, melden de bedrijven.

Volgens een gezamenlijke persmededeling zal GFI 'volledig steunen op het management en de werknemers van Realdolmen om verder een platform voor de Benelux te ontwikkelen'. De overname stelt de twee bedrijven in staat om hun 'complementaire portfolio's te benutten en voort te bouwen op de sterke punten van Realdolmen om middelgrote bedrijven te bedienen', laat voorzitter Henri Van Engelen van Realdolmen optekenen. Hij wijst erop dat de biedprijs 'een significante premie ten opzichte van de historische koers van de vennootschap' vertegenwoordigt.

Realdolmen heeft de jongste jaren een reorganisatie doorgevoerd, zijn imago verjongd en een offshore activiteit uitgebouwd in Polen. De dienstverlener had het echter moeilijk met de overgang naar de cloud en met de internationalisering van zijn eigen productontwikkelingen.

De omzetgroei in het derde kwartaal was 1,1% ,'in lijn met de verwachtingen'. De recurrente bedrijfswinst stijgt naar verwachting licht op jaarbasis en zal uitkomen op 5 procent of licht hoger, meldt het bedrijf.

Realdolmen heeft ongeveer 1250 werknemers en meer dan 1000 klanten in België en Luxemburg. GFI Informatique heeft ongeveer 15.000 werknemers en boekte vorig jaar een omzet van 1,1 miljard euro.

GFI, genoteerd in Parijs, is niet aanzienlijk winstgevender dan Realdolmen. Het boekte in 2017 weliswaar een hogere bedrijfswinstmarge van 6,1%, maar haalde in 2015 en 2016 ook maar iets meer dan 5% operationele marge.

Al even op Franse verlanglijst

Het is niet de eerste keer dat er toenadering is tussen Gfi Informatique en Realdolmen. In 2014 nam die eerste al Airial Conseil, de Franse tak van Realdolmen over. Een bron bekend met de materie zegt aan onze redacties dat er toen al interesse was om Realdolmen over te nemen, maar de prijs was toen te laag.

Diezelfde bron wijst er op dat Realdolmen sindsdien zichzelf heeft gereorganiseerd, maar verder geen al te grote innovaties of investeringsplannen heeft opgezet. Zo krijgen de aandeelhouders voor quasi hetzelfde bedrijf als enkele jaren geleden vandaag veel meer geld.