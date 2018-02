Frankrijk wil opvolger F-16 leveren: 20 miljard euro aan compensaties beloofd

Eric Trappier, de CEO van de Franse groep Dassault Aviation, heeft dinsdag dertien samenwerkingsakkoorden met Belgische industriëlen ondertekend. Dat gebeurde in het kader van het Franse voorstel om met België een partnerschap aan te gaan, als ons land kiest voor de Rafale van Dassault om de verouderende F-16's te vervangen.

Met de dertien nieuwe akkoorden tekenden Dassault en partners al een dertigtal contractuele documenten met de Belgische industrie. Die documenten dekken uiteenlopende domeinen, zoals het onderhoud van de Rafale, de opleiding van vliegtuigbouwkundig ingenieurs, medewerking aan drone-projecten, automatisering van productielijnen, 'additive manufacturing', voorspellend onderhoud, simulatie, onderzoek naar geavanceerde materialen en Smart City-projecten", luidt het in een persbericht.

Het aanbod van de Franse regering valt buiten de procedure of 'Request for Government Proposal' (RFGP) die het Belgische ministerie van Defensie heeft uitgeschreven.

België wil 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen kopen. Twee vliegtuigbouwers stapten in die 'aanbestedingsprocedure' en dienden een concreet voorstel in: het Amerikaanse Lockheed Martin, dat de F-35 bouwt, en de Eurofighter Typhoon van een Europees consortium rond Airbus en BAE.

"De globale doelstelling van Dassault Aviation en zijn partners is een industriële en maatschappelijke return voor België die wordt geschat op minstens 20 miljard euro over 20 jaar", aldus nog Dassault.

"De spreiding hiervan houdt rekening met het economische gewicht van de Belgische gewesten. Op die manier zouden in totaal meer dan 5.000 banen met hoge technologische waarde ondersteund worden."

Woensdag 14 februari moeten de 'best and final offers' (BaFo) van de twee kandidaten binnen de RFGP om de straaljagers te vervangen worden ingediend. Het FranseDassault(Rafale) hoopt dus nog een kans te maken op het miljardencontract, ook al heeft het de procedure niet gevolgd.

De CEO van Dassault zei tijdens een persconferentie dat Frankrijk bewust de keuze heeft gemaakt om niet via de voorgelegde procedure een voorstel te doen, en dat hij die keuze ook steunt.

"Heel zeker neemt Frankrijk een risico", aldus Trappier. "Zal België het Franse aanbod in rekening nemen of niet? Dat is nog niet beslist, als ik het goed heb begrepen", voegde hij eraan toe , waarmee Trappier alludeerde op de verschillen binnen de federale regering over welk gevolg aan het voorstel moet worden gegeven.

"Frankrijk oordeelde dat het meer had te bieden dan wat expliciet in de te beperkte aanbesteding stond", aldus nog de CEO.

Hij verwees nog naar het brede en structurele partnerschap dat de Franse minister van Defensie, Florence Parly, voorstelde aan haar Belgische ambtsgenoot Steven Vandeput.