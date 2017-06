Francis Van Eeckhout (CEO Deceuninck): 'Van de uitdrukking 'ik ben binnen' komen mijn haren overeind'

"In Turkije zijn wij koning", zegt Francis Van Eeckhout. De flamboyante 48-jarige Roeselarenaar is CEO en grootaandeelhouder van de raam- en deursystemenproducent Deceuninck, die onlangs een fabriek bouwde in Menemen, nabij de West-Turkse stad Izmir. Turkije is van levensbelang voor Deceuninck, dat er een marktaandeel van bijna 31 procent heeft en 3000 winkels telt. Die zijn verdeeld over drie merken (Winsa, Pimapen en Egepen-Deceuninck), met elk hun eigen winkels. Een rondrit door Izmir leert dat die soms letterlijk op een steenworp van elkaar gelegen zijn. Het bezoek van Van Eeckhout diende ook om de violen gelijk te stemmen met de lokale topman Ergün Ciçekci. "Als Ergün tien jaar jonger was, zou hij nu CEO van de groep zijn", stelt Van Eeckhout. De 63-jarige Ciçekci leidt ook de groeilanden voor Deceuninck, en vertrekt een dag na ons bezoek naar Colombia, waar een testfabriek wordt opgetrokken. Van Eeckhout, van opleiding handelsingenieur, verwacht veel van Colombia, dat een forse stap vooruit moet worden voor het bedrijf dat hij tegen zijn eigen verwachting in sinds vorig jaar leidt. "Maar het is fysiek en mentaal zwaarder dan gedacht."

...