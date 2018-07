Forse toename collectieve ontslagen door herstructurering Carrefour

In de eerste zes maanden van 2018 waren in België 4.108 werknemers betrokken bij een aankondiging tot collectief ontslag. Dat zijn er aanzienlijk meer dan in dezelfde periode vorig jaar (2.203).

De herstructurering die Carrefour in januari aankondigde, verklaart grotendeels de toename. Maar een record is het niet: in de eerste jaarhelft van 2016 werden nog 4.344 collectieve ontslagen aangekondigd.

De cijfers zijn afkomstig van de FOD werkgelegenheid. Van januari tot juni waren er 50 ondernemingen die een collectief ontslag aankondigden, goed voor 4.108 getroffen werknemers. De meeste ontslagen werden aangekondigd in januari, toen supermarktketen Carrefour met zijn transformatieplan kwam, goed voor 1.233 geplande ontslagen.

Andere grote herstructureringen in het eerste semester waren die van de distributiegroep Mestdagh (450 jobs), Medtronic (317), Axalta Coating Systems (276), Nyrstar (121), Keter (108) en Sanoma Media (96). De meeste collectieve ontslagen in de eerste jaarhelft vielen in de distributiesector (1.953), gevolgd door het transport (597) en de (petro)chemie (444).

Vlaanderen werd het zwaarst getroffen (1.988 jobs), met de provincie Antwerpen op kop, gevolgd door Brussel (1.483) en Wallonië (637), waar de provincie Henegouwen het meeste ontslagen telde.

De FOD werkgelegenheid merkt wel op dat bij deze geografische onderverdeling rekening is gehouden met de plaats van de hoofdzetel en niet met de effectieve plaats van tewerkstelling.

De gemiddelde tijdsduur van de informatie- en consultatieprocedure bedroeg 91 dagen. In meerdere gevallen kon het aantal ontslagen teruggebracht worden. Voor de tussen januari en juni beëindigde procedures bijvoorbeeld, daalde het aantal getroffen werknemers van 3.011 tot 2.884.