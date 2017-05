'Ford vervangt CEO'

Het bedrijf zou de wissel aan de top maandag bekendmaken. Voorlopig houdt het bedrijf de lippen op elkaar.

Hackett staat nu nog aan het hoofd van de 'Smart Mobility' divisie van Ford, die zich onder meer bezig houdt met zelfrijdende wagens.

Fields nam als CEO in juli 2014 het roer over bij Ford. Sindsdien is de koers van het aandeel meer dan dertig procent gedaald. Het management ligt dan ook onder vuur van beleggers over de strategie bij de automaker. Daarenboven heeft Ford het hoe langer hoe moeilijker om de concurrentie aan te gaan met General Motors Co.