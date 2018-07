Ford roept in België en Luxemburg ruim 12.000 wagens terug

In totaal worden in Europa 540.000 wagens teruggeroepen. Vrijdag raakte al bekend dat Ford in Duitsland bijna 190.000 wagens terugroept. In Nederland gaat het om 29.000 auto's, en in België en Luxemburg om meer dan 12.000 stuks. Die twee landen zijn één markt voor de autobouwer, waardoor er geen aparte cijfers voor ons land beschikbaar zijn.

De problemen doen zich voor bij de modellen Focus, C-MAX, Connect, Kuga, Mondeo, Galaxy en S-MAX, bij wagens met een 1,0-, 1,5- of 1,6-liter EcoBoost-benzinemotor en een manuele versnellingsbak met zes versnellingen. Bij bepaalde wagens kan de koppeling gaan slippen, wat de snelheid en de rijprestaties beïnvloedt. Het probleem kan uiteindelijk leiden tot het afbreken van de drukplaat, wat in extreme gevallen dan weer brand kan veroorzaken. Dat is voor zover bekend nog niet voorgekomen.

De betrokken klanten zullen door hun dealer gecontacteerd worden. Die zullen een software-update uitvoeren om de problemen te detecteren, en de koppeling indien nodig vervangen. De herstelling is gratis voor de klanten.