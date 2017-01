'Focus ligt voortaan op kaasproductie'

Het was ongetwijfeld met pijn in het hart dat Jan Desmet zijn handtekening onder de verkoopakte van de familiale kaasgroothandel Triporteur zette. "Ik besef dat ik een stukje familiaal erfgoed heb afgestoten, maar voor het bedrijf is dit de beste oplossing. Omdat de afzet per klant te klein is, wordt het steeds moeilijker om te overleven als gespecialiseerde kaasgroothandel. Bovendien hebben we door het snelle succes van onze kaasmerken een chronisch ruimtegebrek op de site in Wervik", verantwoordt de telg van de derde generatie zijn beslissing.

