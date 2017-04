Focus Barry Callebaut op meer winstgevende contracten werpt vruchten af

De omzet steeg in de eerste helft van zijn boekjaar met 3,3 procent terwijl de winstgevendheid veel sterker (+10 pct) groeide. Onder meer de integratie van de vorig jaar overgenomen Côte d'Or-fabriek in Halle leverde een positieve bijdrage.

Versnelling nodig

In het eerste kwartaal lagen de verkochte volumes voor Barry Callebaut nog lager, maar in het tweede kwartaal was er weer een positieve evolutie. Er is wel nog een versnelling nodig, want de Zwitserse groep mikt op middellange termijn op 4 à 6 procent groei.

Topman Antoine de Saint-Affrique gelooft erin, zei hij woensdag bij de voorstelling van de halfjaarresultaten. "De markten blijven volatiel, maar we hebben er vertrouwen in omdat we over een gezonde portfolio beschikken. We verwachten dat het momentum positief zal blijven". Zowel in Europa, waar de lagere Britse pond de inkomsten aantastte, als in de VS, verwacht hij verder herstel.

De omzet in de eerste jaarhelft groeide tot 3,54 miljard Zwitserse frank (ongeveer 3,31 miljard euro), terwijl de nettowinst uitkwam op 142,1 miljoen Zwitserse frank (133 miljoen euro). Barry Callebaut ontstond in 1996 uit de fusie van het Belgische Callebaut en het Franse Cacao Barry. De hoofdzetel van de groep bevindt zich in Zürich.