'Fileleed drijft jobs weg uit Brussel'

Tussen juni 2015 en juni 2016 kwamen er weliswaar 35.000 jobs bij in de hoofdstad, netto bleven er maar 743 arbeidsplaatsenover., blijkt uit onderzoek van de KU Leuven waarover De Tijd bericht.

Het probleem is dus niet dat in het hoofdstedelijk gewest geen nieuwe banen gecreëerd worden. Want, hoewel er in een jaar tijd 35.000 jobs bijkwamen, bedroeg de nettobanengroei voor Brussel amper 0,1 procent. De toename wordt nagenoeg volledig tenietgedaan doordat in Brussel meer dan elders banen verdwijnen, of doordat bedrijven en overheden jobs verhuizen naar Vlaanderen en Wallonië.

Ter vergelijking: alle provincies in Vlaanderen en Wallonië noteerden een banengroei van 1 à 2 procent.

Werkgevers met verscheidene vestigingen in ons land haalden in een jaar 8.000 personeelsleden weg uit Brussel, terwijl er maar 5.500 werknemers voor in de plaats kwamen.

Door die interne verhuisoperaties verloor Brussel 2.500 banen. In de periode 2014-2015 ging in het hoofdstedelijk gewest door delokalisaties in België al een gelijkaardig aantal jobs verloren. Werkgeverskringen wijzen naar de mobiliteitsproblemen in de hoofdstad als oorzaak voor het jobverlies.

"Verschillende grote bedrijven zijn bezig hun werkplekken te decentraliseren door satellietkantoren op te richten in de rest van het land", verduidelijkt Olivier Willocx, gedelegeerd bestuurder van de Brusselse werkgeversorganisatie Beci, aan De Tijd. "Er is totaal geen politieke visie", besluit hij.