'Fiat overweegt afsplitsing Alfa en Maserati'

Het Amerikaans-Italiaanse autoconcern Fiat Chrysler overweegt om de luxemerken Maserati en Alfa Romeo af te splitsen, meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen. Maar ook andere opties, zoals het afstoten van zijn onderdelenactiviteiten of delen van de verschillende divisies - waaronder Teksid en Comau - worden onderzocht.

Met een eventuele afsplitisng in een afzonderlijk bedrijf kan de autobouwer zich meer toeleggen op de constructie van massaproductievoertuigen. Daarmee wordt het concern mogelijk aantrekkelijker voor een fusie met een branchegenoot.

De waarde van de luxeautodivisie van Fiat Chrysler wordt volgens analisten geraamd op ongeveer 7 miljard euro. Onderdelenmaker Magneti Marelli wordt gewaardeerd op 5 miljard euro.

De plannen van de autobouwer waarover Bloomberg bericht moeten ook de aandeelhouders tevreden stemmen, want het Fiat-aandeel blijft ondanks een stijging van 34 procent dit jaar relatief goedkoop in vergelijking met sectorgenoten. Zo noteert het Fiat-aandeel tegen 4,6 keer de winst per aandeel, terwijl het gemiddelde binnen de sector op 7,4 keer de winst per aandeel wordt geraamd.

Ter vergelijking: het aandeel van auto-onderdelenmaker Faurecia, een van de concurrenten van Magneti Marelli, wordt verhandeld tegen 11,4 keer de winst per aandeel. Voor BMW is dat 7,2 keer de winst per aandeel.

Een definitieve beslissing over een afsplitsing of een andere optie kan evenwel pas begin 2018 worden verwacht. Fiat Chrysler weigert voorlopig te reageren op het bericht van Bloomberg.