Fiat Chrysler-topman Sergio Marchionne overleden

Het overlijden van Marchionne werd bekendgemaakt door de Italiaanse krant La Repubblica en later bevestigd door de autobouwer.

Marchionne werd door gezondheidsredenen afgelopen weekend al vervangen aan het hoofd van de autoreus. Bij een operatie aan zijn schouder waren ernstige complicaties opgetreden.

Marchionne nam in juni 2004 het stuur in handen bij Fiat en redde de Italiaanse autobouwer van het bankroet. Fiat fuseerde in 2014 met het Amerikaanse Chrysler, en de multinational werd in oktober van dat jaar naar de beurs gebracht in New York. Marchionne was in 2004 al de vijfde topman bij Fiat in twee jaar tijd.

De autobouwer boekte in 2003 nog een verlies van meer dan 6 miljard euro. Marchionne kreeg de onderneming weer op de rails en twee jaar later werd opnieuw winst geboekt. Marchionne zette duizenden werknemers aan de deur, introduceerde nieuwe modellen en verkortte de tijd die nodig was om een nieuwe wagen in de markt te zetten van vier jaar naar 18 maanden. Tijdens het leiderschap van Marchionne vertienvoudigde de waarde van de onderneming.

