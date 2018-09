Febelfin: 'Banken moeten strijd tegen witwaspraktijken ernstig nemen'

Lees ook ING schikt voor honderden miljoenen met Nederlandse justitie

Febelfin-topman Karel Van Eetvelt wijst erop dat de Belgische banken de voorbije jaren wel grote inspanningen hebben geleverd in de strijd tegen witwaspraktijken. 'Toch moeten we permanent alert blijven. De antiwitwasregelgeving is de afgelopen jaren aanzienlijk verstrengd, met strengere straffen, boetes en bescherming voor klokkenluiders die fouten in hun bank willen aanklagen. We doen er als Febelfin alles aan om onze banken en hun medewerkers daarover te sensibiliseren', klinkt het.

In 2017 kreeg de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) 31.080 meldingen van verdachte transacties binnen. Meer dan drie kwart, of 25.020 meldingen, waren afkomstig van de financiële sector. Ook was meer dan zestig procent van alle meldingen (1.192) die de CFI aan het parket doorgeeft, afkomstig van de banken. In bedrag komt dit overeen met zowat 84 procent van de doorgemelde fraude aan het parket: 927 miljoen euro.

De sectorfederatie verwijst ook naar een rapport van de internationale Financial Action Task Force, waaruit blijkt dat de Belgische financiële sector goed werk levert om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen. Maar de banken moeten zich bewust blijven van hun cruciale rol en hun aandacht niet laten verslappen, waarschuwt Febelfin.