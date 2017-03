Farmareus J&J lanceert programma tegen burn-out bij topmanagers

Het doelpubliek zijn grote bedrijven die veel investeren de managers die moeten doorgroeien naar de top van de onderneming.

Het probleem is dat die mensen vaak niet voorbereid zijn op de fysieke en mentale stress die het vele reizen, de lange werkdagen en het gebrek aan gezonde voeding en beweging met zich brengen. Velen vallen dan ook vrij snel ten prooi aan een burn-out.

Het programma van J&J moet dat verhinderen. Kostprijs: 100.000 dollar per begeleide topmanager. In die prijs inbegrepen is een doorgedreven doorlichting van de gezondheid van de persoon in kwestie in een kliniek en de begeleiding van de topmanager door een diëtist, een psycholoog en een executive coach gedurende negen maanden.

Overigens is dat prijskaartje peanuts vergeleken met de 1,8 miljard dollar aan aandeelhouderswaarde die een grote onderneming verliest als een van haar topmanagers plots in de lappenmand beland en vervangen moet worden.

"Bedrijfsleiders zijn niet zomaar een set van vaardigheden en tools. Het gaat om menselijke wezens", aldus Lowinn Kibbey, hoofd van Johnson & Johnson's Human Performance Institute, dat het programma heeft ontwikkeld, in een toelichting aan het persagentschap Bloomberg. Volgens Kibbey komen veel bedrijfsleiders in een topfunctie terecht zonder te weten hoe je gezond en veerkrachtig moet blijven.

Uit een enquête blijkt dat bijna de helft van de CEO's het minder dan 18 maanden uithoudt na een promotie. Ze klagen over vermoeidheid en een gebrek aan tijd om hun plannen en taken uit te werken. Bovendien eten ze geregeld ongezond voedsel en kunnen ze - zoals veel managers - bij weinig mensen terecht om over hun problemen te praten.