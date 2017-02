Export geeft Alken-Maes tweede adem

Alken-Maes zag de Belgische biermarkt vorig jaar alweer kwakkelen. Er was een volumedaling van 3 procent. Maar internationaal breken de biermerken Affligem en Mort Subite records. De productiecapaciteit in beide brouwerijen wordt alweer uitgebreid. In totaal investeert Alken-Maes dit en volgend jaar 20 miljoen euro in de verbetering van de business.