Ex-topman VW Matthias Müller vertrekt ook bij Porsche

Porsche is sterk verweven met Volkswagen. De producent van luxewagens wordt gecontroleerd door de families Porsche en Piëch. Ze hebben meer dan 52 procent van de aandelen van de Volkswagen Groep in handen. Porsche-topman Hans Dieter Pötsch is tegelijk de voorzitter van de raad van bestuur van VW.

VW kondigde eerder in april aan dat Müller als topman vervangen wordt door Herbert Diess. Nu meldt Porsche dat Müller ook daar onmiddellijk vertrekt. Dat gebeurde in overleg met de toezichtsraad (de raad van bestuur), zo meldt Porsche. Over de opvolging is nog niets beslist. Daardoor bestaat de Porsche-top nu uit maar drie mensen meer.