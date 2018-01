Ex-KBL-dochter Vitis Life opent bijkantoor

Vitis Life is al meer dan twintig jaar actief in ons land met een verzekeringsportefeuille van meer dan een miljard euro. Maar de activiteiten werden altijd vanuit Luxemburg gevoerd. Nu opent de Luxemburgse levensverzekeraar een bijkantoor in Diegem.

"We willen dichter bij de Belgische klanten staan en onze producten ook als Belgische contracten aanbieden", zegt Filip Potteau, Head of Belgian Branch van Vitis Life.

Noem het gerust een herstart. Vele jaren maakte Vitis Life deel uit van de KBC-groep, wat de historische aanwezigheid in ons land verklaart. Als dochterbedrijf van KBL (de privatebankingactiviteiten van KBC) werd de verzekeraar mee verkocht aan de holding Precision Capital, gecontroleerd door aandeelhouders uit Qatar.

KBL verkocht zijn Luxemburgse verzekeringsmaatschappij in 2015 aan Monceau Assurances, een Franse mutualistische verzekeraar. "Monceau wil zijn activiteiten internationaliseren", vertelt Nicolas Limbourg, de CEO van Vitis Life.

"Vitis Life fungeert als Luxemburgs bruggenhoofd. Behalve in Frankrijk wil de groep vooral haar activiteiten in België uitbouwen. Daarom investeerde Monceau 10 miljoen euro in het verzekeringsproject van de coöperatieve bank NewB."

Vitis Life mikt vooral op vermogende klanten. De producten worden omschreven als vermogensverzekeringen op maat van de klant. "Luxemburg kent de fonds dédiés, waarbij een verzekering gekoppeld wordt aan een beleggingsportefeuille op maat van één klant. Dat product willen we in een Belgisch verzekeringscontract gieten", zegt Potteau. Het verschil met een klassieke beleggingsportefeuille bij een private bank zit volgens hem in de gemakkelijke patrimoniale overdracht en de voordelige fiscaliteit.

Via contacten en samenwerking met vermogensbanken, -advocaten en family offices wil Vitis Life groeien in België. Maar er wordt ook samengewerkt met een beperkt aantal verzekeringsmakelaars. Voor dat segment werd een product ontworpen waarop klanten vanaf 50.000 euro kunnen intekenen.

Het is een tak23-verzekering gekoppeld aan tien flexibele fondsen. "Beheerders die snel en proactief reageren, vormen de beste garantie voor een stabiel rendement", zegt Potteau.

De portefeuille vermogensverzekeringen van Vitis Life vertegenwoordigt zo'n 2,3 miljard euro. De verzekeraar hoopt dat in vijf jaar te verdubbelen door te groeien in België en Frankrijk, maar ook in Italië en Luxemburg.

"We geven onszelf de tijd", zegt Limbourg. "Wij zijn een gespecialiseerde boetiekverzekeraar in een eerste investeringsfase. We moeten klanten en tussenpersonen overtuigen van de toegevoegde waarde van onze producten. Maar het is vooral onze bedoeling een langetermijnrelatie met hen op te bouwen."