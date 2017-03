Evan Spiegel (topman Snapchat), de Trump van de sociale media

De vraag voor de beursnotering was zo groot, dat beleggers aan een nog hogere prijs intekenden. Snap was voor de eerste transacties op de beurs gewaardeerd op 24 miljard dollar, en schoot na de beursgang naar liefst 33 miljard. Astronomisch, want het bedrijf maakt voor 514 miljoen dollar verlies en dat is veel meer dan de omzet. Bovendien is er op korte termijn weinig hoop op beterschap. Sommige analisten vrezen dat Snapchat zijn kosten niet onder controle zal krijgen, hoe sterk de advertentie-inkomsten ook stijgen. Bovendien mikt Snapchat op een niche, jongeren. En in de VS is er eigenlijk geen jeugd meer die de app nog niet gebruikt. De groei van de 158 miljoen dagelijkse gebruikers loopt daarom tegen zijn limieten aan, omdat grote concurrent Facebook zijn zusterdienst Instagram als een alternatief in de markt zet.

...