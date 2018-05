Eva Van Driessche naar Roularta

Zij volgt dan in die functie Frederik De Swaef op, die Sanoma verlaat.

Eva Van Driessche is licentiaat Germaanse talen van opleiding. Zij werkte als journaliste onder andere voor Goedele Magazine, Flair en Vitaya. Als coördinator ging ze aan de slag bij flair.be en zij startte het digitaal platform BeautyTale op.

Sinds 2016 werkt Eva als chef van Nina, de wekelijkse magazinebijlage van Het Laatste Nieuws.

Met 2,5 miljoen unieke bezoekers per maand staat Flair.be stevig in de Top 20 CIM-sites van België. Samen met het versterkt en verbreed magazine van Flair bereikt het merk zo meer dan 600.000 jonge vrouwen per week en is afgetekend leider in zijn marktsegment.