Eurostar krijgt een nieuwe baas

Mike Cooper start op 12 maart bij Eurostar. De vijftiger is nu nog CEO van bezorgdienst Yodel. De Brit heeft al ervaring in de transportwereld: hij was eerder onder meer directeur voor het Europese vasteland bij vervoersmaatschappij Arriva en commercieel directeur bij luchtvaartmaatschappij easyJet. De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS heeft een belang van 5 procent in Eurostar.