Europese Commissie maakt weg verder vrij voor overname Monsanto door Bayer

Over het samengaan van Bayer en Monsanto is al veel inkt gevloeid. Volgens critici zal het ontstaan van 'het grootste geïntegreerde zaden- en pesticidenbedrijf ter wereld' voor te veel marktconcentratie zorgen en de facto de mondiale voedselproductie bepalen. Toch keurde de Europese Commissie de overname goed, op voorwaarde dat Bayer een deel van zijn activiteiten afstoot. Anders dreigt Bayer-Monsanto wel degelijk té dominant te worden, luidde het in maart.

Om aan die kritiek tegemoet te komen, wil Bayer een pakket met een waarde van meer dan 6 miljard euro aan BASF verkopen. De deal die beide Duitse bedrijven overeengekomen zijn, krijgt nu voorwaardelijk groen licht van de Europese Commissie. Omdat BASF momenteel nog geen zaden en niet-selectieve herbiciden verkoopt en nog maar net actief geworden is op de markt van de digitale landbouw, heeft de Commissie er geen problemen mee dat BASF deze activiteiten overneemt.

Als BASF nu kan bewijzen dat het in staat is de rol van Bayer over te nemen in de desbetreffende marktsegmenten, lijkt niets de definitieve goedkeuring van de overname van Monsanto nog in de weg te staan. Aan die deal hangt een prijskaartje van 66 miljard dollar (55 miljard euro) vast.