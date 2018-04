Europese autoverkoop daalt: opmerkelijke terugval in het Verenigd Koninkrijk

De Europese autoverkoop is in maart met 5,3 procent gedaald ten opzichte van twaalf maanden eerder. Het gaat om de eerste daling dit jaar, en de eerste daling in de maand maart sinds 2014. Over het volledige eerste kwartaal werd evenwel nog een lichte meerverkoop van 0,7 procent in de tabellen genoteerd. Dat meldt de Europese constructeurskoepel Acea woensdag.

In maart schreven de inwoners van de Europese Unie 1,79 miljoen nieuwe personenwagens in. De daling wordt volgens Acea mee verklaard door de hoge verkoop een jaar eerder, toen er sprake was van de beste maand maart ooit. Maar 'het momentum begint te vertragen in sommige automarkten', voegt Acea er meteen aan toe.

Zo werd in verscheidene grote autolanden een opmerkelijke daling geregistreerd. De Britten schreven 15,7 procent minder nieuwe bolides in, de Italianen 5,8 procent en de Duitsers 3,4 procent. Frankrijk (+2,2 procent) en Spanje (+2,1 procent) noteerden op hun beurt een lichte toename.

Ook over het hele eerste kwartaal is de Britse appetijt naar nieuwe vierwielers fors gedaald: -12,4 procent.

Bij de grote landen valt de autoverkoop ook in Italië terug (-1,5 procent). Spanje, Duitsland en Frankrijk gaan er nog op vooruit.

In het eerste kwartaal van dit jaar noteerde Acea 4,17 miljoen nieuw ingeschreven wagens in de EU. In België daalde de verkoop van nieuwe personenwagens met 4,3 procent in maart, de tweede daling op rij. In het hele eerste kwartaal blijft er nog 0,5 procent groei over.