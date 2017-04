Europa wil meer concurrentie voor bpost

De Europese Commissie heeft België donderdag gevraagd om een aantal 'beperkende' vergunningsvoorwaarden in de postsector te schrappen. De voorwaarden vormen volgens de Commissie een 'onevenredige' belemmering voor de vestiging van bedrijven die aan postbedeling willen doen.

Om een vergunning in België te verkrijgen, moeten bedrijven binnen twee jaar na de start van hun werkzaamheden minstens tweemaal per week de post kunnen bedelen. Ook moeten ze na vijf exploitatiejaren vrijwel het hele grondgebied kunnen bestrijken. Bovendien moet overal in België een uniform tarief worden toegepast. De Commissie vindt die voorwaarden te streng voor bedrijven die de concurrentie willen aangaan met overheidsbedrijf bpost.

De Commissie stuurde donderdag daarover een advies naar de Belgische overheid. Ons land krijgt nu twee maanden tijd om actie te ondernemen. Zo niet kan de Commissie de zaak voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg brengen.

Vicepremier en voogdijminister van bpost Alexander De Croo is op missie in Afrika en kon nog niet reageren op de brief van de EU-Commissie, meldt De Standaard.

In februari van dit jaar stelde de regulator van de postdiensten BIPT voor de frequentie van de postbedeling terug te schroeven. Op die manier zou de postbode niet meer elke dag maar nog maar drie of vier keer per week de post bedelen.

Minister De Croo reageerde negatief op dat voorstel. "De Europese postrichtlijn voorziet dat er minstens vijf werkdagen per week postbedeling is. Dat staat ook zo in het beheerscontract met bpost. Ik ben niet van plan daar een uitzondering op te maken", aldus De Croo enkele maanden geleden.