Europa start procedure tegen Duitsland na dieselgate

De Duitse autofabrikant Volkswagen had in september vorig jaar toegegeven dat het de uitstoot van miljoenen auto's had gemanipuleerd door gebruik te maken van sjoemelsoftware. De zaak werd aan het licht gebracht door Amerikaanse agentschappen.

Europa stelde zich daarop vragen bij het functioneren van de Duitse toezichthouders, die het concern niet op een toereikende manier gecontroleerd zouden hebben. Omdat daarmee mogelijk de Europese regels werden overtreden, had de Europese commissie de toezichthouders om aanvullende uitleg gevraagd. Maar de Duitse rapporten die daarop volgden blijken nu onvolledig.

De officiële bevestiging van de procedure wordt donderdagmiddag verwacht, wanneer de commissie de maandelijkse lijst van inbreuken tegen de Europese wetgeving bekendmaakt.

Er wordt in totaal tegen zeven landen een inbreukprocedure opgestart, melden de Duitse media nog. Naast Duitsland gaat het om Groot-Brittannië, Tsjechië, Litouwen, Luxemburg, Griekenland en Spanje.(Belga/BO)