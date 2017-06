Europa slaagt in eerste ernstige bankentest

Banco Popular, de zesde grootste bank van Spanje, was al een hele tijd het zwarte schaap van de Spaanse banksector. Spanje hervormde in 2012, met Europees geld, zijn banksector. Heel wat zwakke regionale spaarbanken werden genationaliseerd en geherkapitaliseerd, en brachten een groot deel van hun probleemkredieten in een bad bank onder. Banco Popular dacht dat het zich op eigen kracht zou kunnen redden.

