Europa geeft Google monsterboete van 2,4 miljard euro

Google wordt door de Europese Commissie bestraft, omdat het misbruik maakte van de dominante marktpositie van zijn zoekmachine om zijn online shoppingdienst Google Shopping een onrechtmatig voordeel te geven op de concurrenten.

Negentig procent van alle zoekopdrachten in Europa gebeurt via Google. Het bedrijf startte in 2004 ook met een dienst waarop consumenten online producten en prijzen kunnen vergelijken. Die deed het oorspronkelijk niet zo goed, maar sinds 2008 veranderde Google het geweer van schouder en begon zijn shoppingdienst systematisch een prominente plaats bij de zoekresultaten te geven.

"De strategie van Google voor zijn vergelijkende shoppingdienst bestond er niet enkel in om consumenten aan te trekken door een beter product aan te bieden dan dat van de rivalen. Google misbruikte zijn marktdominantie als zoekmachine om zijn eigen vergelijkende shoppingdienst te promoten in de zoekresultaten, en om die van concurrenten te degraderen", zo luidt de toelichting van eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager toe.

.@Google gave illegal advantage to own comparison shopping service by abusing its search dominance: It must stop & pay fine of €2,4 bn. -- Margrethe Vestager (@vestager) June 27, 2017

Die strategie benadeelde volgens de Commissie andere aanbieders en consumenten, en is op die manier in strijd met de Europese concurrentieregels.

Na zeven jaar onderzoek bedenkt de concurrentiewaakhond Google nu met een recordboete van 2,42 miljard euro. Ze hield daarbij rekening met de duur en de ernst van de inbreuk. De hoogste boete tot dusver was voor Intel, dat in 2009 1,1 miljard euro moest ophoesten.

Mark Jansen, hoofd communicatie bij Google voor Noord-Europa, laat via Twitter weten dat het bedrijf het 'respectvol oneens' is met de beslissing van de Europese Commissie om de internetreus een monsterboete op te leggen.

We respectfully disagree with the conclusions announced today. We will review the Commission's decision in detail as we consider an appeal.. -- Mark Jansen (@markjansen10) June 27, 2017

"We zullen de beslissing van de Commissie in detail bestuderen en overwegen in beroep te gaan", luidt het .

Anneleen Van Bossuyt (N-VA), voorzitter van de commissie Interne markt en consumentenbescherming in het Europees Parlement, is ervan overtuigd dat Google, 'zoals Apple en Microsoft dat deden', in beroep zal gaan. "Dit is niet het einde van het verhaal", zegt ze in een reactie. Volgens Van Bossuyt neemt het gewicht van de digitale interne markt toe, waardoor de belangen van de consumenten ook bij online-toepassingen verdedigd moeten worden.

"Er is in principe niets verkeerd met reclame te maken voor eigen producten, maar daarbij mag de consument niet misleid worden. De boete van 2,4 miljard euro had trouwens een pak hoger kunnen liggen, als je weet dat die tot 10 procent van de omzet kan bedragen. Niettemin is dit een duidelijk signaal richting de grote bedrijven dat ook zij de regels moeten respecteren", verduidelijkt het parlementslid.