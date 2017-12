Euronav neemt Amerikaanse concurrent Gener8 Maritime over

Officieel spreken Euronav en Gener8 over een fusie door inbreng van alle aandelen van Gener8 in Euronav, waardoor de New Yorkse reder een volle dochter wordt van Euronav. Euronav zal na de transactie 72 procent van het totale kapitaal in handen houden, de aandeelhouders van Gener8 28 procent.

Euronav betaalt de transactie in aandelen. Per aandeel Gener8 krijgen de aandeelhouders 0,7272 aandeel Euronav. Het gaat om een premie van 35 procent bovenop de voorbije slotkoers van de Amerikaanse reder, oftewel een deal van 493 miljoen dollar. Euronav geeft daarvoor 60,9 miljoen nieuwe aandelen uit.

Na de transactie zal de reder 75 ruwe olietankers tellen, waarvan 44 supertankers (VLCC's). Tegelijk heeft een derde reder zich verbonden om bij afronding van de transactie zes moderne VLCC's af te kopen voor 434 miljoen dollar. Het aandeel Euronav noteerde donderdag kort na opening ruim 4 procent hoger op de beurs van Brussel, boven 7 euro.