EuReCa stimuleert innovatie in ademhalingsproblemen

In Antwerpen werd het platform EuReCa boven de doopvont gehouden. De initiatiefnemer Frank Pieters (P&L Projects) is gepokt en gemazeld in de farmasector, onder meer als gewezen algemeen directeur van GlaxoSmithKline België en Luxemburg. Hij zocht en kreeg steun van POM Antwerpen.

De bedoeling van EuReCa is farmabedrijven, onderzoekers en artsen samen te brengen rond nieuwe therapieën en innovaties voor de behandeling van respiratoire problemen. Dat moet leiden tot nieuwe inzichten en op termijn naar efficiëntere producten. Aandoeningen aan de luchtwegen staan in de belangstelling. Denk maar aan de discussies over fijn stof en de luchtkwaliteit in de steden.

De grote farmabedrijven tekenden present op de openingssessie van EuReCa. Ook experts van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) en milieugroeperingen, en vertegenwoordigers van beloftevolle kmo's van eigen bodem tonen interesse.

In het wetenschapspark van Niel werd een incubator ingericht die de zaken moet helpen aan te sturen. "De kruisbestuiving tussen de actoren maakt dat EuReCa meer kans op slagen heeft", zegt Frank Pieters. EuReCa telt al 200 leden en wil tegen eind dit jaar de kaap van duizend bereiken.