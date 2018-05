Etienne Schouppe: 'Piloten Brussels Airlines brengen job van ander personeel in gevaar'

'De piloten spelen met vuur', zei Schouppe in De Zevende Dag op Eén. ' Ze riskeren hun job niet, omdat ze weten dat ze gemakkelijk elders aan de bak kunnen komen. Ze brengen wel de job van de 85 procent ander personeel in gevaar, aangezien dat personeel gemakkelijk vervangbaar is. De piloten moeten solidariteit opbrengen met de rest van het personeel.

Werkdruk

De CD&V-politicus merkt op dat de eisen van de piloten aanvankelijk enkel financieel waren. Toen daar zware kritiek op kwam van de publieke opinie hebben ze een zekere bocht genomen en wezen ze op de werkdruk. 'Maar dat geldt ook voor het cabinepersoneel en het andere personeel van de luchtvaartmaatschappij', stelt Schouppe, die de piloten verwijt vanuit een corporatistische reflex te reageren.

'Het initiatief van de piloten zal Lufthansa - de eigenaar van Brussels Airlines, red. - niet gunstig stemmen voor het behoud van de werkgelegenheid in Brussel', waarschuwde Schouppe nog.