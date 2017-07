Estland, van sovjetstaat naar start-upparadijs

Een president in een hip T-shirt van een start-up in een nachtclub in Helsinki. Je ziet het niet elke dag. De Estse president Kersti Kaljulaid draait er haar hand niet voor om. Ze is er voor het techevenement Slush, in het gezelschap van ondernemers uit haar land. Geen kat die ervan opkijkt aan de overkant van de Baltische Zee. De vorige president, Toomas Hendrik Ilves, tweet vrijwel enkel over technologie. Hij wilde van Estland de antithese van Rusland maken - open en transparant - en zette daarvoor fors in op technologie en ondernemerschap. In die opzet is hij geslaagd. In december 2016 kroonde het Wereld Economisch Forum Estland tot het meest ondernemende land van Europa, voor Zweden en Letland. Die status heeft het vooral te danken aan een sprankelende start-upscene. In de hoofdstad Tallinn struikel je vaker over een ondernemer met een Mac dan over een zatte Brit op vrijgezellenweekend. Hoe werkte de ex-sovjetstaat zich op tot toonaangevend technologieland?

...