Eric Lauwers ontvouwt zijn transformatieplan voor Aveve

We hebben een heel kleine tuin. Onze dochter Ellen is daar veel mee bezig", vertelt Eric Lauwers. "Ze koopt nieuwe plantjes, we hebben ook een kruidenbak van Aveve geplaatst. Voor haar verjaardag bakte ze pannenkoeken met bloem van Aveve. Sinds ik bij Aveve werk, bakken we ook zelf brood. Dat is waanzinnig lekker. En als Aveve bier zou maken, zou ik dat ook drinken."

...