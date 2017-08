'Er zijn enkel nog technologische bedrijven'

Zelfs de meest traditionele industriële bastions ontsnappen niet aan de digitale tsunami, als ze op lange termijn willen overleven. Dat werd onderstreept tijdens de Trends Summer University, het jaarlijkse mini-Davos voor bedrijfsleiders dat vorige maand plaatsvond in Knokke. Jean-François Heris, de topman van de divisie Bouw en Industrieel glas bij de Japanse glasgroep AGC, zette de toon in een keynote speech. Heris, de voormalige CEO van AGC Glass Europe (het voormalige Glaverbel, nvdr) legde uit hoe diep AGC is gedoken in nanotechnologie, artificiële intelligentie en andere technologie. Zo haalt het via intelligente sensoren data op "in een vijandige omgeving van 1600 graden" en heeft het een rist innovaties geïntroduceerd om het energieverbruik drastisch te verminderen. AGC hanteert ook augmented reality, waarbij informatie wordt geprojecteerd op het beeld dat de gebruiker ziet, en het heeft samen met een Californische start-up een intelligent raam ontwikkeld. AGC verkoopt lang niet alleen glas, maar ook hardware die wordt gestuurd via de stem, een smartphone of een website.

...