Elia blokt Chinezen nog eens af bij Duitse stroomnet

Die laatste 20 procent in Eurogrid wordt wel meteen doorverkocht aan de Duitse overheidsbank KfW. Op die manier wordt de komst van het Chinese State Grid in het Duitse stroomnet verhinderd. State Grid was weliswaar de enige bieder op de aandelen van Eurogrid, maar Elia beschikte over een voorkooprecht.

Dit voorjaar deed de Belgische hoogspanningsnetbeheerder al eens een gelijkaardig manoeuvre, toen het zijn belang in Eurogrid verhoogde van 60 naar 80 procent. Het betaalde daar 976,5 miljoen euro voor. De verkoper was het Australische fonds IFM Investors.