Elia bestudeert mogelijkheden blockchaintechnologie in energiesector

Het proefproject duurt drie maanden en wordt gelanceerd in samenwerking met Settlemint, Europees marktleider in blockchaintechnologie, en technologiebedrijf Actility, aldus Elia donderdag in een persbericht.

Elia zegt naar nieuwe partijen te zoeken om het evenwicht van het Belgische elektriciteitsnet te waarborgen, door de stijging van decentrale energieproductie en het geleidelijk verdwijnen van de traditionele flexibiliteitsbronnen.

"Een toenemend aantal marktspelers biedt nieuwe mogelijkheden, maar zorgt tegelijk voor grote uitdagingen zoals de exponentiële toename van het aantal meerpartijentransacties", klinkt het. Het project moet toelaten om de blockchaintechnologie te testen voor de automatisering van een aantal processen die gelinkt zijn aan de flexibiliteit.

De hoogspanningsnetbeheerder stelt dat er nood is aan flexibele middelen die snel kunnen ingezet worden om steeds de balans te houden, zoals batterijtechnologie en vraagbeheer via warmtepompen, omdat hernieuwbare energie constant varieert. Elia bekijkt de mogelijkheden van blockchain als betaalsysteem om complexe en snelle transacties commercieel te regelen.

"Als het proefproject positieve resultaten oplevert, zal dit een grote stap voorwaarts zijn richting een Belgisch elektriciteitsnet dat een grote variatie aanbiedt aan decentrale en duurzame energiebronnen", aldus nog Elia.

Blockchain is een technologie waarbij een heel computernetwerk bepaalde transacties registreert en controleert, op een transparante en beveiligde wijze zonder centraal controleorgaan. Blockchain ligt aan de basis van virtuele munten zoals de bitcoin.