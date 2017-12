Eerste staking bij Ryanair blijkt slag in het water

Toch is Duitse pilotenvakbond tevreden over de actie. Volgens de vakbond had de directie buitenlandse en freelance-piloten opgevorderd, en was er dus wel degelijk hinder voor het hele netwerk van de Ierse lagekostenmaatschappij.

"De piloten ontbraken en dat zorgde voor vertragingen op het netwerk", aldus woordvoerder Markus Wahl.

In Frankfurt, de grootste luchthaven van Duitsland, stonden vrijdagochtend zes vluchten gepland. Geen enkele moest worden gecanceld. Passagiers reageerden opgelucht. Ook op de luchthaven Schönefeld in Berlijn konden alle zeven vluchten vertrekken, waarvan één met vertraging.

Op andere luchthavens was er evenmin veel te merken van de aangekondigde werkonderbreking. In totaal liepen negen van de 36 ochtendvluchten vertraging op.

Het was de pilotenvakbond Vereinigung Cockpit (VC) die donderdag tot de actie had opgeroepen, omdat Ryanair de vakbond nog niet heeft erkend. Begin januari staan er echter nieuwe gesprekken gepland, zij het slechts met een deel van de vakbondsvertegenwoordigers.

Het zal van die gesprekken afhangen, of er in de toekomst nog meer acties volgen, aldus de woordvoerder van Cockpit.

De staking in Duitsland is de eerste sinds de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair in 1985 werd opgericht. Donderdagavond bestempelde het bedrijf de actie in Duitsland nog als 'nutteloos' en 'niet gerechtvaardigd', maar vrijdag wilde de directie geen commentaar meer geven.