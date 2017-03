Een zieke werknemer moet pijn doen

Wie tijdelijk arbeidsongeschikt is, moet zo snel mogelijk opnieuw een bijdrager van de sociale zekerheid worden. Maar het verplichte re-integratieplan veroorzaakt nog altijd discussie in de regering. Het gaat onder meer over de sanctie voor werkgevers die niet meewerken aan de re-integratie van een zieke werknemer. De werkgeversorganisaties Voka en VBO beseffen dat ze een verantwoordelijkheid kunnen nemen,...