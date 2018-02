Een vijfde meer winst voor Sanoma

Het bedrijf schrijft de winstgroei vooral toe aan kostenbesparingen. Sanoma maakte half januari bekend dat de Belgische vrouwenbladen worden verkocht aan Roularta. Het gaat om de merken Libelle, Femmes d'Aujourd'hui, Flair, Feeling, Gael, La Maison Victor, SheDeals, Loving You, Zappy, Communiekrant en Kids Only. Roularta betaalt bijna 34 miljoen euro voor de titels. Omgekeerd nam Sanoma de interieurmerken 'Ik ga Bouwen/Je vais Construire' voor 1 miljoen euro over van Roularta.

Volgens Marc Duijndam, directeur Sanoma Media, heeft het bedrijf in Nederland en België nu 'een sterk en gefocust' merkenportfolio. 'Daarmee staat een goede basis om in 2018 verder te groeien en te bouwen aan onze crossmediale titels.'